17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gökova-Köyceğiz karayolunda kaza: 9 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 22:26
ABONE OL
Gökova-Köyceğiz karayolunda kaza: 9 kişi yaralandı

Gökova-Köyceğiz karayolunda 4aracın karıştığı zincirleme trafik kazısında biri ağır 9 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör