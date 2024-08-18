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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarparak durabildi: 1 yaralı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:49
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarparak durabildi: 1 yaralı

Maltepe'de bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

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