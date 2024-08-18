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Burdur'da köprüden düşen otomobil yanarak kül oldu: Sürücü son anda kurtarıldı

Mehmet Zeyrek
Giriş: 18.08.2024 06:47
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Burdur’da köprüden düşen otomobil yanarak kül oldu: Sürücü son anda kurtarıldı

Burdur-Fethiye karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak köprüden aşağı uçtu. Yoldan geçen vatandaşın sürücüyü araçtan çıkarmasından hemen sonra alev alan otomobil yanarak kül oldu.

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