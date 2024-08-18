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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasını yalanladı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:46
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Büyükada’da orman yangını çıktı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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