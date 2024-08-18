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Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap yangını: 23 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 18:28
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Almanya’da müzik festivalinde dönme dolap yangını: 23 yaralı

Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarında düzenlenen müzik festivalindeki dönme dolapta çıkan yangında 23 kişi yaralandı.

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