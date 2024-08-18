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Balığı metrelerce kovaladılar: Videoyu çeken kişi kahkahaya boğuldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 13:28 Güncelleme: 18.08.2024 13:28
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Balığı metrelerce kovaladılar: Videoyu çeken kişi kahkahaya boğuldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki kişi, su seviyesi az olan derede gördükleri balığı başka bir dereye salmak için metrelerce kovaladı. O anları cep telefonuyla kayda alan kişi ise adeta kahkahalara boğuldu.

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