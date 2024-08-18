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Afrika sıcaklarından kaçan soluğu Karaca Mağarasında alıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 13:26
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Afrika sıcaklarından kaçan soluğu Karaca Mağarasında alıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Karaca Mağarası, Afrika sıcaklarının etkili olduğu bu günlerde serinlemek isteyenlere sığınak oluyor. Yıl boyunca 12-17 derece arasında sabit sıcaklığı ile dikkat çeken mağara, aynı zamanda benzersiz jeolojik oluşumları ve sağlık faydalarıyla da ön plana çıkıyor.

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