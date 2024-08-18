18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bu ağaç bir çok sektörün vazgeçilmezi olacak

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 13:30 Güncelleme: 18.08.2024 13:30
ABONE OL
Bu ağaç bir çok sektörün vazgeçilmezi olacak

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ilk defa, kısa sürede 15 metreye kadar büyüyen, hava temizleme özelliğinin yanı sıra kerestesi yatçılık başta olmak üzere mobilya sektöründe, çiçekleri ile arıcılık gibi birçok sektörde kullanılan 'Pavlonya' ağacı dikildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör