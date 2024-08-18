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Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 18:05 Güncelleme: 18.08.2024 18:05
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Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü

Ağrı’nın merkeze bağlı Eskiharman köyü’nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.

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