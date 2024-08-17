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Yaralı deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 18:49
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Yaralı deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bulunan caretta caretta, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

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