17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Isparta'da anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 18:51
ABONE OL
Isparta’da anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Isparta'nın Gelendost ilçesinde çıkan anız yangını ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Diğer yandan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör