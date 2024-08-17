17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Osmancık'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 18:35
ABONE OL
Osmancık’ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör