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Van'da vatandaşlarıyla serinleten yağmur!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 22:23
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Van’da vatandaşlarıyla serinleten yağmur!

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, 30 derecenin üzerinde seyreden sıcakların ardından vatandaşları serinletti.

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