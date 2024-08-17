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Elazığ'da otomobil dere yatağına düştü: 6 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 21:36
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Elazığ’da otomobil dere yatağına düştü: 6 kişi yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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