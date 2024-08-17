UTB Türkiye Tanıtım Günü 2024’e ev sahipliği yapıyor

Büyükelçi Ersoy konuşmasında, Türkiye'nin ve Türkçe'nin küresel düzeyde giderek artan önemine dikkat çektikten sonra, öğrencilere Türkiye'de eğitim görmek için başvurabilecekleri burslar ve her düzeyde öğrenim için mevcut olan değişim programları gibi eğitim ve mesleki fırsatların zenginliği hakkında bilgi verdi.