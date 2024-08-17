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Elazığ'da yangın: 200 dönüm alan kül oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 18:07
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Elazığ’da yangın: 200 dönüm alan kül oldu

Elazığ merkeze bağlı Çevizdere köyüne bağlı iki mezrada çıkan yangında iki saatte yaklaşık 200 dönüm arazi küle döndü.

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