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İzmir Menderes'te orman yangını

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 18:14
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İzmir Menderes’te orman yangını

İzmir''in Menderes ilçesinde orman yangını çıkarken alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

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