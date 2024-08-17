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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 06:11
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Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yer yer meşe, söğüt ve dut ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 150 dekar alan zarar gördü.

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