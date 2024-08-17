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İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli öldü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 08:27
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İsrail’in Gazze’ye gece düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli öldü

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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