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Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 06:10
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Sakarya ve Kocaeli’de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

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