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Siirt’te örtü yangını: 40 dönüm alan zarar gördü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:55
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Siirt’te örtü yangını: 40 dönüm alan zarar gördü

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesi kırsalında çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 40 dönüm alan zarar gördü.

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