17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kocaeli'de maymun çiçeği virüsü iddialarına ilişkin Sağlık Müdürlüğü'nde açıklama

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:50 Güncelleme: 17.08.2024 17:51
ABONE OL
Kocaeli’de maymun çiçeği virüsü iddialarına ilişkin Sağlık Müdürlüğü’nde açıklama

Sosyal medyada Kocaeli'de maymun çiçeği virüsü taşıyan bir kişinin karantinaya alındığına yönelik iddialar sonrası Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada tedavi altına alınan hastanın M çiçeği hastası olmadığını belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör