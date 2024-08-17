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Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu! Almanya'dan tatile gelmişti...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 20:48 Güncelleme: 17.08.2024 20:49
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Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu! Almanya’dan tatile gelmişti...

Ordu'da ailesiyle piknik yapan 58 yaşındaki Orhan Yüksel serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin ulaştığı Yüksel'in cansız bedeni, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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