Basur olduğunu düşündü ama gerçek bambaşka! 6 ay torba ile yaşamak zorunda! Bakın karnından ne çıktı...

'AMELİYATA ALININCA GAZLI BEZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

Yunus Emre Özdemir'in annesi Hanım Özdemir ise "Lavaboda fenalaştı, bana 'Anne bir bakar mısın?' dedi. Ben bakınca bez olduğunu anladım. Acil olarak hastaneye getirdik. Hemen hastaneye getirildi, ameliyata alındı. Ameliyata alınınca da gazlı bez olduğu ortaya çıktı. Benim çocuğumun sosyal hayatı tamamen bitti. Savcılığa, Sağlık Bakanlığı'na her yere başvurdum, CİMER'e yazdım. Şikayetçiyiz biz. Bu süreçte karın ağrısı oldu, yemesi içmesi kesildi, zayıfladı. 10 ay boyunca gazlı bezi içinde taşıdı Yunus Emre. Şu an sürekli ateşi çıkıyor. Torbadan rahatsız oluyor, onun için çok zor sonuçta. Enfeksiyon kapıyor, kan değerleri yükseliyor. Ben hastane ve hastane personelinden, doktordan şikayetçiyim" diye konuştu.