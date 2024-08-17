Basur olduğunu düşündü ama gerçek bambaşka! 6 ay torba ile yaşamak zorunda! Bakın karnından ne çıktı...
Geçen yıl karıştığı kavga sonrası bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Yunus Emre Özdemir ameliyat sonrası yoğun ağrı yaşadı. Bağırsaklarında sorun yaşanan genç, basur olduğunu düşündü fakat gerçek bambaşka çıktı. İşte detaylar...
Yunus Emre Özdemir, geçen yıl ekim ayında Altındağ ilçesinde karıştığı bir kavgada karnından bıçaklanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TEDAVİ SONRASI TABURCU EDİLDİ
Hastanede, ince bağırsak ameliyatı geçirdikten sonra 2 gün yoğun bakımda, 7 gün de normal odada gözetim altında tutulan Özdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.
BASUR SANDI AĞRILARI ARTTI
Normal yaşantısına geri dönen Özdemir, tedavinin ardından yaklaşık 4 ay sonra bağırsaklarında ağrılar hissetmeye başladı. Özdemir, yaklaşık 6 ay boyunca basur olduğunu sandı ancak ağrılarının iyice artması üzerine 8 Ağustos'ta Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GAZLI BEZ UNUTULDU!
Özdemir'in yapılan tetkiklerinde, bağırsaklarında havlu büyüklüğünde gazlı bez bulunduğu tespit edildi. Özdemir'in 10 ay önce geçirdiği ince bağırsak ameliyatı sırasında karnında gazlı bez unutularak dikiş atıldığı ortaya çıktı. Gazlı bez ameliyatla çıkarılırken, Özdemir'in tedavisine devam ediliyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yunus Emre Özdemir'in annesi Hanım Özdemir, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; hastane konu ile ilgili idari inceleme başlattı.
6 AY TORBAYLA GEZECEK
Yunus Emre Özdemir, hastane odasında yaptığı açıklamada, "Bağırsağımı dışarı çıkardılar yeniden. Torba takılı şu an, 6 ay takılı kalacakmış torba. Hastaneyi şikayet etmeyi, tüm haklarımı kullanmayı düşünüyorum. Çalışıyordum, elektrik işiyle uğraşıyordum. İşe yeni başlamıştım; ama yeniden ameliyat oldum" dedi.
'AMELİYATA ALININCA GAZLI BEZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'
Yunus Emre Özdemir'in annesi Hanım Özdemir ise "Lavaboda fenalaştı, bana 'Anne bir bakar mısın?' dedi. Ben bakınca bez olduğunu anladım. Acil olarak hastaneye getirdik. Hemen hastaneye getirildi, ameliyata alındı. Ameliyata alınınca da gazlı bez olduğu ortaya çıktı. Benim çocuğumun sosyal hayatı tamamen bitti. Savcılığa, Sağlık Bakanlığı'na her yere başvurdum, CİMER'e yazdım. Şikayetçiyiz biz. Bu süreçte karın ağrısı oldu, yemesi içmesi kesildi, zayıfladı. 10 ay boyunca gazlı bezi içinde taşıdı Yunus Emre. Şu an sürekli ateşi çıkıyor. Torbadan rahatsız oluyor, onun için çok zor sonuçta. Enfeksiyon kapıyor, kan değerleri yükseliyor. Ben hastane ve hastane personelinden, doktordan şikayetçiyim" diye konuştu.
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