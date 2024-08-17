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Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi! 10 yaralı...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 20:41
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Diyarbakır’da hafif ticari araç şarampole devrildi! 10 yaralı...

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

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