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Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 14:38
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Şanlıurfa’da sıcak hava etkili oluyor

Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bazı kişilerin şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalışması dikkati çekti.

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