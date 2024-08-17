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Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 14:39
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Nevşehir’de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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