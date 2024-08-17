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Gümüşhane'de karabuğday hasadına devam ediliyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 14:36
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Gümüşhane’de karabuğday hasadına devam ediliyor

Gümüşhane'de karabuğday üreticileri hasat yapıyor. Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesine 6 yıl önce 5 dönüme deneme amaçlı ekilen karabuğday, geçen sürede kentin önemli tarım ürünlerinden biri haline geldi.

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