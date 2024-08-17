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Şanlıurfa'da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi! 26 kilo 650 gram

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 16:19
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Şanlıurfa’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi! 26 kilo 650 gram

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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