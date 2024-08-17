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Doğal gaz hattında bomba paniği! Mardin'de son anda fark edildi...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 16:16 Güncelleme: 17.08.2024 16:17
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Doğal gaz hattında bomba paniği! Mardin’de son anda fark edildi...

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, doğalgaz boru hattı döşendiği sırada bulunan bomba düzeneği paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine bomba imha ekiplerinin geleceği belirtilirken polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

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