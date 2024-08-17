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Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 16:31
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Malatya’da saman yüklü tır devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da saman yüklü tır devrilirken tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Tek taraflı trafik akışına kapatılan yolda jandarma güvenlik tedbiri aldı.

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