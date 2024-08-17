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Samsun'da silahlı kavgada kan aktı! 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:55
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Samsun’da silahlı kavgada kan aktı! 1 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir çorbacıda, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle kavgaya karışan bir kişi, bacağından vurularak yaralandı. İşte detaylar...

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