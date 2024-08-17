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Kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:52
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Kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli İbrahim Ç. ise gözaltına alındı.

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