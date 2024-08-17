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Samsun'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:50
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Samsun’da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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