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Muğla'daki depoda çıkan yangın otomobile sıçradı! Kullanılamaz hale geldi...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:45
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Muğla’daki depoda çıkan yangın otomobile sıçradı! Kullanılamaz hale geldi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın deposunda çıkan yangın otomobile sıçradı. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale gelirken otomobilde de hasar oluştu.

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