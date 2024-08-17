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AFAD'dan Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü mesajı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 06:09
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AFAD’dan Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümü mesajı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

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