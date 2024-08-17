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Otomobilin çaptığı güvenlik korucusu hastanede vefat etti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 15:42 Güncelleme: 17.08.2024 15:44
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Otomobilin çaptığı güvenlik korucusu hastanede vefat etti

Mardin'in Midyat ilçesinde halı saha maçına giderken otomobilin çarptığı güvenlik korucusu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şoför gözaltına alındı.

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