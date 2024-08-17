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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 18:33
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Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta 14 bin 59 adet uyuşturucu hap ile 1 kilo 49 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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