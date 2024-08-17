Kavurucu sıcaklar yolda! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi: Sıcaklıklar 8 dereceye kadar yükselecek

"RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBEDECEK"

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber'e konuk olurken "Bu gece yangın bölgelerinde etkili olan rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Ancak ülke genelinde nem etkisini sürdürecek. Ancak nem nedeniyle yangının çıkış riski devam ediyor ve bu 1,5 aylık bir süreç. Sıcaklıkların yüksek olması nemin düşük olması nedeniyle dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.