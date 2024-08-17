Kavurucu sıcaklar yolda! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Sıcaklıklar 8 dereceye kadar yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre yurt genelinde pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 8 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber'e konuk olurken
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; halen Ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 8 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK
Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların (C);
Ankara : 29-37
İstanbul : 31-33
İzmir : 33-36
Konya : 28-36
Antalya : 33-39
Adana : 35-37
Kocaeli : 32-35
Bolu : 30-33
Samsun : 30-32
Trabzon : 28-30
Tokat : 30-40
Erzurum : 28-33
Diyarbakır: 38-42
Hatay : 33-36
aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir.
Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
"RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBEDECEK"
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber'e konuk olurken "Bu gece yangın bölgelerinde etkili olan rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Ancak ülke genelinde nem etkisini sürdürecek. Ancak nem nedeniyle yangının çıkış riski devam ediyor ve bu 1,5 aylık bir süreç. Sıcaklıkların yüksek olması nemin düşük olması nedeniyle dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.
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