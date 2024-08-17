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Karşıyaka'dan ağaçlandırma seferberliği

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.08.2024 17:43
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Karşıyaka’dan ağaçlandırma seferberliği

İzmir'de Yamanlar Dağı'nın eteklerinde çıkan yangın 3 gündür devam ederken, yangından en çok etkilenen yerlerin başında gelen Karşıyaka'da, Karşıyaka Spor Kulübü ağaçlandırma seferlerliğinin startını verdi.

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