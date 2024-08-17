17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB'den yangın bölgesine 13 helikopterle destek! Açıklama geldi...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:30
ABONE OL
MSB’den yangın bölgesine 13 helikopterle destek! Açıklama geldi...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör