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Bilecik'teki Meryem Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği başladı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:37
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Bilecik’teki Meryem Dağı’nda yamaç paraşütü etkinliği başladı

Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" adlı yamaç paraşütü etkinliği, Gölpazarı ilçesinde başladı.

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