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Erzincan'da Katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:28 Güncelleme: 17.08.2024 13:53
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Erzincan’da Katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Bilal T.'nin yönetiminde olan otomobil ile Mehmet M. S. idaresindeki araç, Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde kaza yaptı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

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