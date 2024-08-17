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Mersin'de 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:44
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Mersin’de 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Eserler, incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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