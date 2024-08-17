17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep'ten 200 bin kişi Çanakkale şehitleriyle buluştu

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:37
ABONE OL
Gaziantep’ten 200 bin kişi Çanakkale şehitleriyle buluştu

Şahinbey Belediyesince yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen "Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı"na projesi kapsamında 200 bin kişi, Gaziantep'ten Çanakkale'ye götürülerek şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör