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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 06:08
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Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

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