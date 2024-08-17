17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 06:06
ABONE OL
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Sakarya’da anıldı

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör