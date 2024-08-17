17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Korkunç olay! Fındık toplarken feci şekilde can verdi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 01:12 Güncelleme: 17.08.2024 01:53
ABONE OL
Korkunç olay! Fındık toplarken feci şekilde can verdi

Giresun’un Görele ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan Fatma Arslan (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör