17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 16:35
ABONE OL
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör