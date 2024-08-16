Batman'da ortalık savaş alanına döndü! Taşlar sopalarla saldırdılar: Yaralılar var
Batman'da akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma akvaya dönünce ortalık savaş alanına döndü. Çıkan taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Batman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Turgut Özal Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
MASALAR HAVADA UÇUŞTU!
Kavgaya karışanlar iki iş yerinin önündeki rafları ve kaldırımdaki masaları birbirine fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polisin müdahalesi ile taraflar dağıtıldı. Yaralılar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...
- CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?
- 20 bin öğretmen mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? e-Devlet sorgulama ekranı...
- Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50'lik oyuncu diyet sonrası 20'liklere taş çıkarıyor: "Her gün 1 bardak..."
- Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71'lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...
- Ahmet Şık ve Alpay Özalan kavga olayı nedir? Ahmet Şık kimdir, nereli, hangi parti vekili? Mecliste (TBMM) kavga son dakika
- Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS 3. NAKİL SONUÇLARI! Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Lise tercih sonuçları ve nakil tarihleri...
- 1999-2008 yıllarında işe başlayana fırsat geldi! 10-11-12-13-15 yıl primle emeklilik kapıda...
- Mizantropi nedir, ne anlama geliyor? Mizantropi rahatsızlığı neden olur, tedavisi var mı?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!
- Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?