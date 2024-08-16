Batman’da ortalık savaş alanına döndü! Taşlar sopalarla saldırdılar: Yaralılar var

Batman'da taşlı sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

MASALAR HAVADA UÇUŞTU!

Kavgaya karışanlar iki iş yerinin önündeki rafları ve kaldırımdaki masaları birbirine fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polisin müdahalesi ile taraflar dağıtıldı. Yaralılar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.