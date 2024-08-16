17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Batman'da ortalık savaş alanına döndü! Taşlar sopalarla saldırdılar: Yaralılar var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 23:50 Güncelleme: 16.08.2024 23:50
ABONE OL
Batman’da ortalık savaş alanına döndü! Taşlar sopalarla saldırdılar: Yaralılar var

Batman'da akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma akvaya dönünce ortalık savaş alanına döndü. Çıkan taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Batman'da taşlı sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndüBatman'da taşlı sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

MASALAR HAVADA UÇUŞTU!

Kavgaya karışanlar iki iş yerinin önündeki rafları ve kaldırımdaki masaları birbirine fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polisin müdahalesi ile taraflar dağıtıldı. Yaralılar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör